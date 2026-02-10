動画配信サービス「Netflix」の公式SNSにて、Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2“INTO THE GRANDLINE”の本予告映像が公開された。【動画】実写版『ONE PIECE』シーズン2、本予告本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の尾田栄一郎による大人気漫画を原作とした実写ドラマシリーズ。2023年に配信されたシーズン1は世界各国でランキング上位を記録し、原作ファンのみならず幅広い視聴者層から高い評価を集めた。