男子ハーフパイプの公式練習で調整する平野流佳＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード男子ハーフパイプで昨季ワールドカップ（W杯）種目別3連覇を果たした平野流佳（INPEX）が予選前日の10日、公式練習後に取材に応じ「最近あまり大会でいいルーティンができていないが、結構いい感じに合わせられている。高さと完成度を上げて金メダルを狙えたら」と決意を語った。女子で16歳の清水さら（TOKIOインカラミ）は、