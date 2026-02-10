◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 0-4 スウェーデン(大会5日目/現地10日)日本はスウェーデンに敗れ、予選敗退となりました。試合後のインタビューで主将の小池詩織選手は「自分たちチームが目指していたメダルがこの大会では遠かったなという印象です」と今大会を振り返りました。この4年間について尋ねると小池選手は涙で言葉をつまらせます。「北京終わってから世代交代が