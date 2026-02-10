石川県内13の市町へ水を供給している手取川に油が混入した水質事故で、検査の結果、安全性が確認されたことから石川県は、10日午後11時半頃から全ての市町への水の供給を再開できる見込みと発表しました。油混入の原因については、現在調査中です。