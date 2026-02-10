オレオレ詐欺の「受け子」として中学生の時の同級生を勧誘したとして名古屋の17歳の少年が逮捕されました。 職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは中区の職業不詳の少年（17）で、去年7月下旬に兵庫県姫路市に住む中学校時の同級生の少年（当時16歳）に対し、特殊詐欺の受け子をさせるつもりで「受け出しの仕事あるけどやらん」「1発で稼げるわ」とＳＮＳで誘った疑いがもたれています。 警察は去年7月末に受け子を担