ドル売り反応、米小売売上高が予想下回る＝ＮＹ為替 米小売売上高が予想を下回ったことを受けて、米債利回り低下とともにドル売り反応が広がっている。ドル円は本日の安値を154.76付近に更新。米10年債利回りは一時4.15％付近まで低下した。 １２月の米小売売上高は前月比変わらずと前回+0.6％、市場予想+0.4％を下回った。自動車除く前月比も変わらずと前回の+0.4％や予想+0.4％を下回った。 USD/JPY154.82EUR/U