◆ミラノ・コルティナ五輪▽アイスホッケー女子予選リーググループＢ日本０―４スウェーデン（１０日、イタリア・ミラノ）アイスホッケー女子日本代表のスマイルジャパンは、１次リーグＢ組最終戦でスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となり１次リーグで敗退。２大会連続の準々決勝進出はならなかった。＊＊＊日本は第１ピリオド（Ｐ）の５分２５秒に失点。その後、第２Ｐで２点を追加され、第３