資産家の御曹司である夫との結婚は、誰もが羨む幸せな生活になるはずでした。しかし結婚式も新居も、夫の口から出るのは「母さんが」という言葉ばかり…!?このままでは、夫婦の生活すべてが義母に支配されてしまう未来しか見えません⋯。＞＞ 【まんが】資産家の夫は義母の伝書鳩(ウーマンエキサイト編集部)