【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比96銭円高ドル安の1ドル＝154円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1893〜1903ドル、184円30〜40銭。朝方発表された昨年12月の米小売売上高が市場予想を下回ったことから、ドルを売って円を買う動きが優勢だった。