自動車メーカー「マツダ」は去年4月から12月までの決算を発表し、純損益は147億円の赤字になりました。この期間の赤字は、新型コロナウイルス禍の影響で販売が落ち込んだ2020年度以来5年ぶりです。アメリカ・トランプ大統領による関税措置の影響で営業利益が大きく押し下げられたほか、関税負担の大きいメキシコでの生産を抑えたことなどによる販売台数の減少も要因のひとつとしています。一方、足下は回復傾向です。去年12月まで