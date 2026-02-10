この記事をまとめると ■サスペンションが「抜けた」とは内部のガスとオイルが混ざること ■内部圧が下がることで本来の減衰性能が発揮できなくなる ■修理はオーバーホールかシリンダー交換となる 「抜けた」サスは本来の役割を果たさなくなる 「抜けた」などといわれるサスペンションの劣化のサイン。これはどういうことなのだろうか。 サスペンションは、基本的にオイルのなかを穴の空いたピストンバルブが動いて減衰力を発生