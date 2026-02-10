◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フリースタイルスキー女子モーグル予選（2026年2月10日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）フリースタイルスキー・女子モーグル予選1回目が行われ、2大会連続出場の冨高日向子（多摩大ク）は75.28の5位、初出場の中尾春香（佐竹食品）は74.71の7位で11日の決勝進出を決めた。柳本理乃（愛知ダイハツ）は68.49で16位、藤木日菜（武庫川女子大大学院）は65.69の19位となり、11日