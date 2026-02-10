男子モーグル予選コブを攻める堀島行真＝リビーニョ（共同）ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日（10日）フリースタイルスキーのモーグル予選1回目が行われ、男子は堀島行真（トヨタ自動車）がトップで12日の決勝に進んだ。女子は冨高日向子（多摩大ク）や柳本理乃（愛知ダイハツ）らが出場。アイスホッケー女子1次リーグB組の日本は最終戦でスウェーデンに0―4で敗れ、1勝3敗で準々決勝進出はならなかった。スピードスケート