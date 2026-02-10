タレントの村重杏奈（27）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。村重は「今回は何故かぱぱシゲ！ひろあきも参戦！ちょっと過酷な2人旅！」とつづり、9日フジテレビ「呼び出し先生タナカSP」で放送された実父とのロケを報告。「屋久島登りました！往復22キロ！お互いに大丈夫？と心配し合いましたけど村重が弱音吐くタイプじゃないのはパパの遺伝だったりするのかなと思うくらい2人で元気に登