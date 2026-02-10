【マリオテニス フィーバー】 2月12日 発売予定 価格： パッケージ版 8,980円 ダウンロード版 7,980円 任天堂は、Nintendo Switch2用テニスゲーム「マリオテニス フィーバー」を2月12日に発売する。価格はパッケージ版が8,980円、ダウンロード版が7,980円。 本作は、前作「マリオテニス エース」