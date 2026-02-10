冬季五輪の出来事を振り返るミラノ・コルティナ五輪は日本勢が既に7つのメダルを獲得。連日感動をもたらしている。冬季五輪は1924年の第1回大会から今回で25回目。4年に一度の夢舞台で過去に起きた様々な出来事を振り返る。22年北京大会、フィギュアスケート女子では金メダル候補のドーピングを巡り大騒動に発展した。北京五輪シーズンにシニアデビューしたロシアのカミラ・ワリエワは破竹の進撃を続けていた。世界歴代最高点