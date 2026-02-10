ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子1次リーグが10日に行われ、B組の日本はスウェーデンに0-4で敗れ、通算1勝3敗で準々決勝進出はならなかった。1次リーグ突破には、ここまで3戦全勝のスウェーデンに60分以内での勝利が求められる中、スマイルジャパンが壮絶に散った。第1ピリオド（P）序盤に先制を許すと、その後も失点を重ねて完敗。夢舞台が終わった。大量リードを許した第3P残り8分を切