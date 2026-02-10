スノーボード女子ビッグエアで金メダルミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。スノーボード日本女子初の快挙から約15時間後、インスタグラムで感動シーンを再現した。村瀬は逆転を狙った3本目、フロントサイドのトリプルコーク1440にアタック。完璧にメークすると、やや体を反らせながらリビーニョの夜空に