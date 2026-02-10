俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）。“まーくん”候補の一人で、未来も所属する劇団「アルバトロス」の若手劇団員・矢野真を演じる兵頭功海にインタビュー。第5話で描かれた真の告白について、「好きって、すごく素敵だなと思えた」と語る兵頭は、クールでミステリアスという設定に向き合いながら、撮影現場での対話を重ねて役を形づくってきた。本作への反響から、告白シーンの