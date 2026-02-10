先日、U21フランス代表のジェレミー・ジャケの獲得でレンヌと合意に達したと発表したプレミアリーグのリヴァプール。20歳と若いDFだが、リーグ1で存在感を示しており、今冬の移籍市場ではチェルシーらとの争奪戦を制して、リヴァプールが獲得に至った。移籍金は6000万ポンド、日本円にして約127億円となる。ジャケは今季の後半戦はリーグ1に残り、夏からリヴァプールに帯同することになる。リヴァプールはCBに問題を抱えており、若