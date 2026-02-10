日本維新の会の吉村洋文代表が１０日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）に生出演した。連立与党として臨んだ８日の衆院選で、自民党の歴史的圧勝を受け、閣内協力に前向きな姿勢を見せた。「高市さんと２人で（電話で）話すタイミングがあって、次の内閣改造をやるときには、ぜひ入ってもらいたいと。正式オファーが来ました」と明かした。吉村代表は９日、高市総理と党首会談に臨み、連立与党として