巨人の泉圭輔投手が１０日、２軍宮崎キャンプでブルペン入りした。第３クールの初日、１１０球の熱投だった。「いつもいろいろと課題があって、投げているうちにそれぐらいの球数になっちゃうんですよね」と泉。この日のテーマは高めに力強い真っすぐを投げられるようにすること。第２クール最終日の８日、２軍でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。郡、若林、小林とぞれぞれ２打席ずつ、打者のべ６人と対峙（たいじ