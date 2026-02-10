◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日（2026年2月10日リビーニョ・スノーパークなど）スノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が10日、本番会場のリビーニョ・スノーパークで3日連続の公式練習に臨んだ。1月17日のW杯第5戦で転倒し、複数箇所の骨折などと診断を受けた後、公の場で初めて取材にも対応。ケガ後の経過、現在の状況、2連覇が懸かる4大会連続の五輪への思いなどを語った。以下、平野歩との