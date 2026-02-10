◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・川浦龍生（２―１判定）同級７位・韓亮昊●（１０日、東京・後楽園ホール）ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・川浦龍生（３１）＝三迫＝がＩＢＦ同級７位の韓亮昊（はん・りゃんほ、２８）＝六島＝を２―１の判定で下し、３度目の防衛に成功した。ともにアマチュア経