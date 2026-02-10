カンロから、香ばしいキャラメルピーナッツ味の「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」が登場♡1968年に誕生したナッツボンの復刻版として、ザクザクの食感と甘いキャラメル風味をさらに追求。レトロかわいいパッケージに包まれたキャンディは、コーヒーやティータイムにもぴったりです♪ 三層構造でザクザク食感 「ナッツボンキャラメルピーナッツ味」は、外側のキャラメルキ