ミラノ・コルティナオリンピックは１０日、アイスホッケー・女子１次リーグＢ組の日本がスウェーデンに０―４で敗れ、１勝３敗となって敗退が決まった。第１ピリオドで先制を許すと、第２ピリオドに２点を奪われ、突き放された。相手の堅守を最後まで崩せず、無得点で力尽きた。フレッシュなメンバー、本来の力発揮できず初のメダル獲得を目指した日本（スマイルジャパン）の挑戦は、想定外の早期敗退で終幕した。「自分たち