ウクライナ和平をめぐり、ロシアのラブロフ外相が、「アメリカが自らの提案に消極的だ」と不満を示しました。ロシアのラブロフ外相は、9日までに公開されたロシアメディアのインタビューで、2025年8月にアメリカ・アラスカ州で行われた米ロ首脳会談について言及しました。この中でラブロフ外相は、当時、ロシアはアメリカ側の和平案を受け入れたにもかかわらず、「アメリカは今、その提案を協議・実行する用意がないようだ」と述べ