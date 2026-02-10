中国国家統計局が1月19日に発表した2025年の国内総生産（GDP）は実質で前年比5．0％増だった。政府目標の「5．0％前後」が成功裏に達成された形だ。だが、直後に世界の専門家やメディアから「実際は半分以下」「単なる政治目標値」などとする指摘や批判も相次いだ。中国の統計に疑義が呈されるのは初めてではない。GDPだけでなく軍事費など主要な統計数字に関して過去数十年にわたって繰り返し疑問の声が上がってきた。実際のとこ