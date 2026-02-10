Photo: bluecat_stock/ Shutterstock.com イーロン・マスク氏といえば、火星。火星にTeslaの二足歩行ロボット オプティマスを送り込み植民地化し、サイバートラックを走らせ、2050年には100万人が移住していると語っていたマスク氏。どうやら、知らない間に目標をもうちょっとご近所の星、月に変更していたようです。まずは月の都市開発！マスク氏がXを更新、月の都市開発についてコメントし