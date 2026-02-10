■ミラノ・コルティナオリンピック™アイスホッケー女子 予選リーグ日本 0−4 スウェーデン （日本時間10日、ミラノ・ローアリーナ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？4大会連続5回目の出場となるアイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”（世界ランク8位）は、予選リーグ最終戦でスウェーデン（同7位）と対戦し0ー4で敗れ、予選リ