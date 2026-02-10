トヨタ自動車の豊田章男会長トヨタ自動車は10日、豊田章男会長が自動車業界に貢献した人物をたたえる米国の「自動車の殿堂」に加わることが決まったと明らかにした。トヨタによると、創業家の豊田家では故英二氏、章男氏の父の故章一郎氏、章男氏の祖父の故喜一郎氏に続き4人目。豊田会長は10日、交流サイト（SNS）で「この栄誉を日々頑張ってくれている全てのメンバーとともに受け取りたい」とコメントした。運営団体は章男