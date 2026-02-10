日本―スウェーデン第3ピリオド、シュートを放つ前田＝ミラノ（共同）10日のアイスホッケー女子1次リーグは世界ランキング下位が入るB組最終戦で、日本がスウェーデンに0―4で敗れて1勝3敗の勝ち点3にとどまり準々決勝進出を逃した。スウェーデンは4連勝の勝ち点12で首位通過。（共同）