昨年６月に政界を引退した元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃さんが妻の里紗さんと１０日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。政界引退後の日常の変化を明かす一幕があった。今回は「夫婦のトラブル解消ＳＰ」。政界引退後、「早寝で（夜）１０時には寝ちゃいます」と明かした石原さんの隣で「早寝遅起きで１２時間寝てます。この辺（額）のシワもなくなって、つやつやしてますでし