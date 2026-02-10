石田千穂（C）STU 瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、2月10日東京・Spotify O-WESTでコンサート「STU48 SHOWCASE LIVE！1st〜5th」を開催。1期生の石田千穂・兵頭葵・福田朱里、ドラフト3期生の信濃宙花、2期生の尾崎世里花・高雄さやか・吉田彩良が出演。このライブで石田千穂が卒業を発表した。公演タイトルにあるように、デビューシングル「暗闇」から5thシングル「思い出せる恋をしよう」をフューチャーした公