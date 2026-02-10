中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月10日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は10日、日本の高市早苗首相が、自衛隊を明記し「実力組織」と位置付ける憲法改正に意欲を示したとの報道に関し、日本は軍国主義という誤った道を再び歩もうとしていると批判した。蔣氏は次のように述べた。日本政府は長期にわたり、憲法の「解釈」なる手法によって「専守防衛」原則からの逸脱を