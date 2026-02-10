巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が8日、今年1月からパーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。自身の“推し”を明かした。これまでもこれからも多くのファンから“推される側”の長野氏。この日はリスナーから「私は長野久義さんと『NiziU』のファンです。長野さんは気になる“推し”はいますか？