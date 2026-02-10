◇プロボクシングWBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級タイトルマッチ10回戦（2026年2月10日2026年2月10日東京・後楽園ホール）WBOアジア・パシフィック・スーパーフライ級王者の川浦龍生（31＝三迫）が挑戦者で同級7位の韓亮昊（28＝六島）に2―1判定勝ちし、3度目の防衛に成功した。戦績は川浦が15勝9KO2敗、韓亮昊が5勝3KO1敗。3回、川浦の強烈な左ストレートで韓亮昊の腰が落ちかけるなど、ダウン寸前まで追い