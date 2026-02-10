【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10代アーティスト限定の“音楽の甲子園”『マイナビ 閃光ライオット 2026 produced by SCHOOL OF LOCK!』がスタートした。 ■ファイナルステージは8月6日、Zepp DiverCity（TOKYO）にて開催！ 2008年から2014年まで7回にわたり開催された10代アーティスト限定の音楽フェス『閃光ライオット』。2023年に9年ぶりに始動し、2026年で4年目を迎える。2025年は全国3,