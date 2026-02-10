古馬の一線級が始動する伝統のG2「京都記念」（15日、京都）に実力馬が集まった。主役は明け4歳のエリキング。菊花賞は2着に甘んじたが、勝ち馬とは距離適性の差が出たか。それでも後方から鬼気迫る追い上げ。瞬発力はハイレベルな4歳世代でも屈指だ。昨年の神戸新聞杯Vで2着に下したショウヘイがAJC杯で重賞2勝目を挙げ、好スタートを切った。ドバイ遠征を視野に入れるこの馬も勝って勢いをつけたい。最大のライバルはヘデン