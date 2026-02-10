油の混入によって石川県の県営水道が１０日午後７時から供給停止となっていた問題で、県は同日夜、取水を再開したと発表した。浄水作業を進め、午後１１時半頃から供給を再開できる見込み。県水道企業課によると、同日午後１時頃、鶴来浄水場（白山市）が取水する手取川で油の混入を確認。午後９時に取水口で油が検出されなくなり、水質検査で安全性が確認された。混入の原因は調査中としている。県営水道が供給する１３市町