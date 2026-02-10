オリックス・宮城大弥投手（２４）の妹で女優の宮城弥生（１９）が１０日、ニッポン放送のラジオ番組「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」にゲスト出演した。兄の大弥は、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバーに選出されている。番組では日本代表にとって初戦となる、３月６日に行われるチャイニーズ・タイペイ戦の先発メンバーを予想した。先発投手は山本由伸（ドジャース）と