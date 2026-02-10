１０日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子１０００メートルで前回２０２２年北京大会金メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が、１分１３秒９５で銅メダルを獲得したことを報じた。３大会連続メダルを獲得し、積み上げた数は「８」に。自身が持つ日本女子最多記録を更新した高木が「完敗。このままでは終わらせない」