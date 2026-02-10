◆第６１回クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル、牝馬）＝２月１０日、栗東トレセン１戦１勝で重賞に挑むニシノサリーナ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は、角馬場で体をほぐしたあと、ＣＷコースをゆっくりと１周した。落ち着きがあり、競馬を経験してもテンションは上がっていない。江坂助手は「バランスが整ってきました。テンションも上がりすぎず、抜けすぎず。背中もまとま