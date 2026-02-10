「シルバーカラーのアイテムは派手」「難しそう」……そんなイメージを持たれがちなメタリック小物。でも実は、グレーの延長として自然に使えるカラーでもあります。【グローバルワーク】 のシルバーバッグは、輝きが強すぎず、コーデにそっと馴染む絶妙なニュアンスが魅力。今回は、40・50代が気負わず取り入れられそうな「シルバーバッグ」を、スタッフさんの着こ