【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の大会組織委員会のカザッサ広報部長は10日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し、破損などの問題が続出しているメダルについて、組織委側が修復する方針を示した。「不具合が生じたメダルの数はあまり多くない」と話した。アルペンスキー女子で滑降を制したブリージー・ジョンソン（米国）ら一部選手のメダルが表彰式直後の時点でひびが入り、欠けていたなどと話題となってい