女優の市川由衣が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、2人の息子からキスで祝福される写真を公開した。「本日、40歳になりました」とつづり、「4」「0」のろうそくが立てられたケーキを公開。「HappyBirthdayYui」とメッセージが添えられている。続く投稿では「40代も楽しみます」「これからもよろしくお願いいたします」とし、息子2人からキスで祝福される3ショットを