独身女性の中には、親から「結婚しろ！」と言われることよりも、「老後はどうするの？」と言われる方がプレッシャーだと感じている人もいます。そもそも結婚したら、老後の不安はなくなるのでしょうか？「結婚と老後の関係」と「老後の安定につながるもの」について紹介します。【マンガ】ワケあって両親と同居の40代独身、「“こどおば”じゃん！」と女友だちに言われてぐさっ……結婚したら老後は安心……というわけではないそも