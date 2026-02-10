◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子 予選リーググループB 日本 0-4 スウェーデン(大会5日目/現地10日)アイスホッケー女子はスウェーデンに敗れ予選敗退となりました。初戦フランスに勝利し勢いに乗りたい日本でしたが、その後ドイツ、イタリアに立て続けに敗れ準々決勝進出へ崖っぷちとなっていました。スウェーデン戦は勝利が絶対条件。ここまで負けなしのスウェーデンに第1ピリオドで先制点を奪われま