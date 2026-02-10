13日にオープンする『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』のオープニングセレモニーに、FRUITS ZIPPERの真中まなさん（26）、CANDY TUNEの福山梨乃さん（28）、村川緋杏さん（26）たちが登場しました。この施設は、“まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド”をテーマに、回転型のステージで行われるショーやカラフルなフードを楽しむことができます。セレモニーに登場した真中さんは、「今、初めて（ワンダーランドの