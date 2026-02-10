◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日アイスホッケー女子1次リーグB組日本 0―4 スウェーデン（2026年2月10日ミラノ・ロー・アリーナ）世界ランキング7位の女子日本代表・スマイルジャパンは1次リーグ最終戦で同6位のスウェーデンに0―4で敗れ、勝ち点3（1勝3敗）のB組4位で決勝トーナメント進出を逃した。日本は初戦でフランスに勝ったあと、ドイツとイタリアに連敗。2大会連続で準々決勝へ進むには、スウェーデンに6